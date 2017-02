Le maillot de Depay dans le musée de l'OL

0

Memphis Depay est Lyonnais depuis moins d'un mois, et pourtant il vient sûrement de s'offrir son premier record sous ses nouvelles couleurs : celui du joueur à avoir intégré le plus rapidement le musée de l'OL.Ce mercredi, le Néerlandais a inscrit son premier pion en Ligue 1, lors de la large victoire (4-0) de Lyon face à Nancy. Un but ... historique, selon les dirigeants du musée du club qui ont décidé d'intégrer le maillot, porté par le joueur, à leur collection. Il devrait être rapidement encadré, puis présenté aux supporters.L'OL n'a donc, sûrement, jamais entendu parler des mésaventures des supporters qui floquent trop vite leur maillot du nom d'un joueur.