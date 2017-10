L’actionnaire majoritaire de Lens était avec les ultras

Quand le business, passe après la ferveur d'un public :Joseph Oughourlian, actionnaire n°1 du RC Lens, a assisté au match face à Reims dans le kop... incognito !!! #ultrasmadeinfrance pic.twitter.com/v4GVGfYIR8 — Ultras Made in FR (@UltrasMadeinFR) 23 octobre 2017

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Joseph Oughourlian a réussi à s’incruster dans la tribune Marek, le « virage » au milieu de Bollaert. Lors de la défaite des Sang et Or face au leader Reims (0-1) comptant pour la douzième journée de Ligue 2 , l’actionnaire majoritaire du club nordiste a troqué sa tribune présidentielle contre le kop lensois. Bien discret avec son écharpe et son maillot sang et or, le dirigeant n’a pourtant pas échappé aux photographes du club, qui ont ensuite publié la photo sur le site officiel pour réaliser un coup de com’ finalement assez évident. Ce bel acte de supportérisme n’avait donc probablement rien de fortuit, mais fera certainement plaisir aux supporters artésiens encore dix-huitièmes au classement de Ligue 2.Liberté pour les ultra-riches.