Et voilà le maillot des 80 ans du TFC

Une tunique entièrement violette, vierge de tout sponsor, des lacets en guise d'encolure et un logo inédit. Ça y est, le TFC a présenté le maillot en hommage aux quatre-vingts ans de la création du club.Il est le fruit d'un processus incluant les supporters, puisqu'un concours, ouvert à tous, avait été lancé dans l'espoir de trouver un nouveau logo. Finalement, c'est l'emblème dessiné par Julien Labazuy, un jeune directeur artistique, qui a été sélectionné. Il regroupe trois blasons historiques du club : celui de la ville - qui faisait office de premier logo en 1937 -, l'insigne portée en 1986 lors du fameux TFC-Naples et l'écusson actuel.Le maillot comportera plusieurs références à l'histoire du TFC, ainsi que la phrase : «» . Il sera porté le 7 avril prochain, à l'occasion de la réception de l'Olympique de Marseille. Avis aux collectionneurs : il est d'ores et déjà disponible dans la boutique du club au prix de 80 euros.Les supporters de la Fiorentina risquent d'être jaloux.