Énorme tifo lors du derby Bari-Foggia

2

Bari - Foggia ?? Serie B pic.twitter.com/v5mDJ5bUz1 — TIFO (@UltrasTifo_) 26 novembre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Solide leader de Serie B, Bari a encore un peu plus assumé son statut ce week-end à domicile face à Foggia (1-0). Un derby remporté par les locaux en toute fin de match grâce à un but de Cristian Galano. Et si le spectacle sur le terrain a connu un final à la hauteur de l'événement, il avait commencé de fort belle manière en tribunes. Parmi les 30 000 spectateurs présents pour cette rencontre, les ultras du club fondé en 1908 ont déployé un tifo énorme sur toute la. De quoi lancer le derby de la meilleure des manières.On attend maintenant que le Stade de Reims en fasse de même.