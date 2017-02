Célébration houblonnée en Angleterre

0

What a photo this is! @corbytownfc enjoying a well earned drink - super shot @AlisonBagley1! 👏 pic.twitter.com/ePCm8bNzlw — Pitchero Non League (@PHNonLeague) 11 février 2017

Après le football-champagne, découvrez le football-campagne.Ce samedi se jouait en Northern Premier League (D7 anglaise) un match anonyme de bas de classement entre Corby Town et Mickleover Sports. Au-delà d'une courte victoire (1-0), les hôtes ont montré leur capacité à se faire plaisir tout en restant sérieux.Le héros du jour est un certain Ben Milnes. À la soixante-septième minute, il offre le but de la victoire au sien, et toute l'équipe en profite pour aller célébrer la réalisation avec les courageux fans qui ont bravé le temps pourri pour venir encourager leur équipe.Toute peine mérite salaire, dit-on. Milnes en a donc profité pour s'auto-récompenser en se servant dans la bière d'un supporter, posée sur la main-courante. Avant de repartir naturellement finir son match avec brio.Boire ou marquer, pas besoin de choisir.