Philippe Senderos : « On sait pour quoi jouer, et pour qui jouer »

J’ai fini la saison aux Rangers , où je n’ai plus joué, et en fin de saison, je suis rentré à Londres, chez moi, et j’ai cherché une équipe. J’ai eu des contacts avec quelques clubs de MLS, entres autres Houston, ça me tentait vachement de venir aux États-Unis, et finalement je me suis décidé.Oui, j’avais plusieurs options, notamment pour rester en Europe, mais la MLS c’est un challenge qui me plaisait, et j’ai trouvé la proposition intéressante. C’est pour ça que je suis venu ici.C’était pas vraiment un essai, c’était plutôt pour voir comment ça se passait : si ça me plaisait, si c’était vraiment une option pour moi de venir, en sachant que j’ai joué quinze ans en Europe... C’est un grand changement pour moi de venir et d’amener ma famille jusqu’à Houston, c’était en fait la possibilité de voir si c’était vraiment une option.Ouais, j’ai essayé le club, la ville, c’était un peu des deux.Ouais, on a pas mal de joueurs qui parlent espagnol. L’entraîneur parle espagnol, c’est moitié en anglais, moitié en espagnol, donc ouais le contact est plus facile dans le vestiaire avec les joueurs originaires d’Amérique latine, ça m’a aidé pour m’intégrer, c’est clair.C’était une situation difficile, pour l’équipe, pour les gens, la ville. On a vécu ça de l’intérieur, on était ici à Houston. Ensuite, on est partis quelques jours à Dallas pour évacuer un petit peu, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. On n'a pas pu s’entraîner pendant quelques jours, ça fait plaisir maintenant d’arriver en finale de conférence pour donner un peu de joie à ces gens qui ont perdu beaucoup de choses.Avec l’équipe, on a distribué des biens, de l’eau, des habits, des choses primaires dont les gens avaient besoin après l’ouragan. On a fait ça au stade qui était un des points de ravitaillement, où les gens pouvaient récupérer des choses, donc on a fait ça pour aider. Après, on a envoyé pas mal de choses avec l’équipe, et on a fait plusieurs événements après l’ouragan.Non, je pense que l’équipe, le club, la ville ont toujours été unis, les gens nous ont toujours supportés, mais c’est vrai qu’avec ces événements, on a peut-être quelque chose en plus. On sait pour quoi jouer, et pour qui jouer, et ça nous a peut-être apporté un petit plus pour gagner les matchs.Oui, on est inspirés par ça, par les Astros. Si nous aussi on gagne, ça peut aider les gens à aller mieux, et je pense que c’est une bonne chose.Ouais, le premier match decontre Kansasnous a lancés, avec la bonne intensité, la bonne tension pour arriver sur le match de Portland, c’était vraiment important. Pour moi, sur la fin de saison, Kansas était vraiment une des meilleures équipes de la ligue. Ensuite Portland, l’important c’était d’y aller pour marquer. Le fait de ne pas avoir pris de but à la maison, c’était quelque chose de très très positif pour nous. On savait qu’on allait se créer des occasions et on savait qu’à Portland, ils allaient pousser un peu plus, qu’on aurait plus d’espace pour pouvoir mettre notre jeu en place. C’est ce qu’on a fait, on les a contrés, et on a vu que l’équipe avait beaucoup de courage. On est allés là-bas prendre un résultat que peu d’équipes avaient fait, et que personne n’attendait.Ici, aux États-Unis, ça a été très bien accueilli, oui. Déjà parce qu’ils l’ont dans la majorité de leurs sports (NBA, NFL, NHL). Pour moi, personnellement, c’est quelque chose de positif, sur les actions importantes, dans les seize mètres, ou sur les cas de penalty. Je pense que la vidéo est très importante, ça donne une aide à l’arbitre et ce n’est que l’histoire de quelques secondes. Dans notre match, on n'a pas perdu beaucoup de temps à cause de ça, et le plus important, c’est que la bonne décision soit prise.Je suis d’accord avec l’émotion et tout ça, mais je pense qu’il peut y avoir de l’émotion tout en prenant les bonnes décisions. Le fait que l’erreur peut être éviter, en quinze, vingt secondes, avec l’arbitrage vidéo, je pense que ça n'enlève pas trop d’émotions au football. Je préfère que ça soit une bonne décision, et que tout le monde soit content au lieu qu’il y ait une mauvaise décision, car là, il y a d’autres émotions qui peuvent surgir et avoir des conséquences pendant ou après le match.On sait que Seattle est vraiment le favori de cette demi-finale, ou de cette finale de conférence plutôt, et nous ça nous convient parfaitement. On va aller à Seattle en ayant des possibilités de se qualifier, et à la maison essayer de mettre un but, mais surtout de ne pas perdre le match, être bien défensivement. On sait qu’on a assez de joueurs offensifs pour nous créer des occasions, si on fait un match solide, ça nous ouvre des portes pour le match retour.Non, il a joué tout son football ici aux États-Unis, je ne le connais que de nom.Je me concentre sur ce que je peux contrôler, ensuite ce sera une décision du sélectionneur. Je suis heureux de pouvoir jouer régulièrement, de pouvoir aider Houston à avoir du succès et, pour le moment, c’est la première de mes priorités. Ensuite, on verra bien ce qui va se passer, mais c’est clair que d’avoir joué trois Mondiaux, ça donne envie d’en faire un quatrième un jour. Ce serait super, mais je ne pense pas trop à ça. Je n’ai pas joué un seul match des qualifs, et je pense que cette équipe suisse est la plus talentueuse, avec le plus de ressources, que la Suisse n’ait jamais eue, donc je suis heureux pour la Suisse. Je les félicite d’avoir fait cette campagne, et d’avoir pu se qualifier.Trente degrés.On est allés à Portland dernièrement où il fait beaucoup moins chaud, il faut juste s’adapter. Et je pense que l’inverse est plus compliqué, en fait : quand tu joues à 30 degrés ou plus, courir au-delà de quinze minutes c’est déjà compliqué. Si tu viens voir un match en juin, juillet ou août, même en étant assis dans la tribune, tu transpires à cause de la chaleur. Pendant l’année y a beaucoup d’équipes qui sont venues à Houston, et elles n’ont pas pu gagner. Les mecs ne pouvaient pas courir parce qu’il faisait une chaleur impressionnante. Et en fait, la température varie énormément à Houston, le soir ça se rafraîchit énormément, donc il n’y a pas une grande différence quand on va dans les endroits les plus froids du pays.J’ai pas eu le temps pour le base-ball, avec lesqui étaient déjà bien avancés, mais je suis allé voir les Houston Rockets, où joue Clint Capela, un pivot suisse qui est très bon, il fait un très gros début de saison.