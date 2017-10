AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Philippe Lucas , le coach de l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux , a fait un AVC et a été hospitalisé lundi. Selon un communiqué du club publié ce jeudi, l'entraîneur de 53 ans est actuellement en soins intensifs.L'ancien milieu de terrain formé à Guingamp avait disputé plus de 300 rencontres avec Sochaux de 1982 à 1992, avant de terminer sa carrière à Bordeaux, et s'y reconvertir en tant qu'entraîneur des jeunes Girondins.Du courage.