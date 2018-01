Philippe Coutinho à deux pas du Barça

870

Le dénouement de l'un des feuilletons de l'été dernier aura-t-il lieu cet hiver ?Une interrogation sur laquelle la presse britannique et catalane sont unanimes : le joueur de Liverpool Philippe Coutinho se rapproche jour après jour du FC Barcelone. S'il n'a pas rallié la Catalogne l'été dernier, il pourrait se rattraper en y allant dès cet hiver.Pour, lesdemandent 160 millions d'euros alors que le Barça n'en propose pour le moment «» 130, mais pourrait proposer des bonus afin de combler l'écart. Lede son côté parle lui de « négociation finale » entre toutes les parties, précisant que les agents de Coutinho sont actuellement en Angleterre afin de finaliser le transfert.Du côté de la presse anglaise, on commence d'ores et déjà à imaginer qui sera le remplaçant du Brésilien de 25 ans. À ce petit jeu, ledévoile une liste de cinq noms que la Ligue 1 connaît bien puisque trois y jouent actuellement : Manuel Lanzini (West Ham United), Thomas Lemar (Monaco), Julian Draxler (PSG), Gelson Martins (Sporting) et Nabil Fekir (Lyon). Le Monégasque serait la cible prioritaire desen cas de départ définitif de Coutinho.Vous vous souvenez quand on en faisait des caisses sur le transfert record de Pogba à 105 millions ?