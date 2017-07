Les journaux irlandais adoraient raconter ses escapades nocturnes et ses aventures avec des mannequins. Ce week-end, Philip Mulryne, le natif de Belfast et ancien joueur de Manchester United, a fait la une de la presse pour une tout autre raison : il a été ordonné prêtre à l’église dominicaine Saint Saviour de Dublin. Peu connu en France, celui qui a disputé 27 matchs avec l’équipe d’Irlande du Nord avait pris l’habitude de faire parler de lui pour ses frasques extra sportives. Exclu de la sélection nord-irlandaise en 2005 après une nuit trop arrosée, l’ancienne star de Norwich City avait de nouveau fait les gros titres au mois de septembre dernier lorsqu'il avait été déclaré en faillite par le tribunal de Belfast. Il entame aujourd’hui une vie bien différente.

» Philip Mulryne ne parle quasiment jamais de sa nouvelle vie. Depuis qu’il a choisi de se consacrer entièrement à la religion, ses interventions publiques sont rares. Cette citation, extraite d’une vidéo diffusée par la BBC sur son site internet, est l’une des seules où l’on entend l’ex-joueur de Manchester United évoquer les raisons de son choix.Samedi dernier, à l’église dominicaine Saint Savour de Dublin, il a officiellement été ordonné prêtre par l’archevêque Joseph Augustine Di Noaia, venu spécialement de Rome pour l’occasion. Le couronnement d’un parcours débuté en 2008, à l’invitation du prêtre Noel Treanor. Après avoir participé à plusieurs actions caritatives, l’ancien international nord-irlandais se décide à consacrer sa vie à la religion. Il prend alors les chemins du collège pontifical irlandais de Rome, pour y étudier la philosophie pendant deux ans, puis la théologie pendant quatre ans.C’est dans sa période romaine que Paul McVeigh, ancien joueur de Norwich, et meilleur ami de celui qu’il faut désormais appeler père, était allé le rencontrer pour la première fois depuis sa conversion. Il s’était ensuite confié au: «» Contacté par nos soins, Paul McVeigh n’a pas souhaité réagir. Les différentes paroisses où exercent les prêtres qui ont influencé Philip Mulryne n’ont donné suite ni à nos emails ni à nos appels.Pour causer de Phil Mulryne, il a donc fallu passer un coup de téléphone en Angleterre. Plus précisément à Norwich, où le Nord-Irlandais est resté comme un joueur important dans l’histoire du club. Il y a passé six ans, de 1999 à 2005 et a été un des grands artisans de la remontée de Norwich en Premier League en 2004. Robin Sainty, supporter inconditionnel des, admet que Philip Mulryne l’avait particulièrement marqué : «Son plus grand souvenir ? Un but que le nouveau prêtre avait marqué en 2004, lors de la remontée de Norwich, dans lequel Robin Sainty voyait déjà une intervention divine. «» En revanche, lorsqu'on évoque avec lui la nouvelle vie dans laquelle son ancien joueur s’apprête à s’engager, Robin Sainty n’a pas tout à fait la même réaction : «Durant sa période à Norwich, le milieu de terrain faisait en effet régulièrement les gros titres des magazinespour sa relation présumée avec la mannequin Nicola Chapman. Et quand il rentrait au pays, ce n’est pas la presse catholique qui parlait de lui, mais plutôt la presse sportive qui relayait ses nuits d’ivresse, comme ce matin de septembre 2005 où, en pleine préparation de matchs qualificatifs pour la Coupe du monde, Lawrie Sánchez, le sélectionneur de l’époque, avait dû se présenter devant la presse pour annoncer le renvoi de Philip Mulryne et Jeff Whitley. «» , avait expliqué l’entraîneur. La veille, les deux joueurs étaient sortis à Belfast, ratant par la suite une séance d’entraînement et un briefing d’équipe.Après avoir arrêté sa carrière en 2008, Phil Mulryne n’avait pas totalement disparu des journaux irlandais et britanniques. Au début du mois de septembre dernier, il avait été déclaré en faillite par la grande cour de Belfast. Celui qui gagnait 500 000 euros par an lorsqu'il était joueur à Norwich aurait, selon plusieurs médias dont le, investi massivement dans un fonds qui exploite une faille juridique donnant des avantages fiscaux à ceux qui mettent leur argent dans l’industrie cinématographique. Problème, ce fonds serait devenu une cible privilégiée de l’HMRC (Her Majesty’s Revenue and Custom’s) un département non ministériel consacré à la collecte des taxes au Royaume-Uni. À aujourd’hui 39 ans, Philip Mulryne débute donc une toute nouvelle vie, très loin de l’argent et des mannequins.