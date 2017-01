PG Ntep, le choix de l'insécurité

Paul-Georges Ntep a donc choisi : après Rennes, l'ailier va découvrir la Bundesliga sous les couleurs du VfL Wolfsbourg. Un choix à la fois cohérent, car orienté vers l'offensive Allemagne, et très osé car il peut mener Ntep à la croisée des chemins et vers un club à l'avenir en suspens. Maintenant, soit tout va bien, soit tout devient difficile.

Par Côme Tessier

» C'est une vieille publicité étrange, à l'époque du grand bug de l'an 2000 , avec sa musique entêtante pour vanter les mérites de techniciens du gaz. Dix-sept plus tard, on ne sait toujours pas qui est PGP, mais on a découvert PGN pendant trois belles saisons avec le Stade rennais. Pour autant, la promesse de sécurité n'est pas forcément la plus probante : quelques blessures un peu trop longues, et récurrentes depuis la saison 2015/2016, et surtout une image de joueur plus explosif et imprévisible qu'autre chose, privilégiant par exemple le coup de tête sur la ligne de but au plat du pied bien aligné. PGN ne joue pas la sécurité, même sur le marché des transferts. Alors quand plusieurs clubs lui font les yeux doux, Ntep signe en faveur du club le moins sécurisant : à Wolfsbourg , où les promesses sont présentes, mais certainement pas les certitudes.Pour un joueur offensif comme lui, les défenses ouvertes et la passion du but de la Bundesliga sont idéales. C'est en tout cas ce que Ntep affirme en marge de sa signature sur le site du Stade rennais, qui sait que l' Allemagne est attirante «» comme lui. «» Entre les lignes, Ntep confirme aussi qu'à côté de la Premier League et sa puissance financière, la Bundesliga a vraiment son mot à dire désormais pour attirer les meilleurs jeunes français. «Pour Ntep, le calcul est simple et bon : il s'agissait de partir pour un championnat en plein essor, où les Français s'exportent de mieux en mieux et sans être victimes d'un manque d'intérêt des médias de leur pays. Cependant, il y a déjà un petit bémol à ce niveau : tous les noms cités par Ntep jouent dans deux clubs. En dehors de Dortmund et du Bayern , y a-t-il vraiment un salut pour lesde la Buli ? Modeste, Schmid et les autres ont pris une dimension tout autre par rapport à leur parcours français, mais restent assez peu reconnus. Josuha Guilavogui , futur coéquipier de PGN, a lui doucement quitté les bons papiers de Didier Deschamps malgré des performances de qualité avec les Loups. Bref, l' Allemagne attire, mais ne plaît pas encore. Ntep court le risque du syndrome du joueur dont on voit peu les matchs.Plus que l'oubli, Paul-Georges Ntep doit désormais faire face à une situation sportive assez peu enviable. Il n'aura pas le temps de s'adapter. Il lui faut être à 100% dès la reprise du championnat, car Wolfsbourg compte sur cet hiver pour se refaire une santé et oublier le triste épisode Draxler – entre places européennes loupées, fâcheries devenues bouderies et finalement départ en sauvant les apparences et avec un staff renouvelé à tous les niveaux. Exit Klaus Allofs et Dieter Hecking . Le VfL repart pratiquement de zéro, avec un appui moindre de Volkswagen et une envie du nouveau directeur sportif, Olaf Rebbe, de miser avant tout sur les jeunes talents. C'est en tout cas ce que laissent entendre les premières arrivées (Yünüs Malli, Victor Osimhen et Richedley Bazoer), alors que Luiz Gustavo , vieillissant, est sur le départ.Le, notamment offensivement, est impressionnant et donne un peu de fraîcheur à une équipe qui sentait le renfermé. Le tout à moindre frais, grâce au montant du transfert de Draxler vers Paris. Mais il y a six mois, tout paraissait bien pensé aussi à Wolfsbourg . Avec seulement la Bundesliga et la Pokal sur le tapis, des garçons comme Didavi et Gómez donnaient la certitude de jouer les premières rôles et a minima retrouver l'Europe. Pourtant, aujourd'hui, Wolfsbourg doit tout changer et compte sur PGN pour sécuriser la place en Bundesliga. Même si Ntep considère que le VfL reste parmi les «» , il sait aussi que «» . Il y a du pain sur la planche. Alors, est-ce que ça sera vraiment si «» ?