Peut-on jouer au foot après une grosse cuite ?

Ce dimanche 1er janvier, certains footeux vont devoir affronter le terrain avec la cuite de la Saint-Sylvestre dans les jambes. Mais est-il possible d'être performant avec la gueule de bois ?

Muscle et cerveau moins performants

Vive le bouillon de légumes

Par Kevin Charnay

Il est dix heures du mat'. La lumière du jour vient te cogner le visage et te réveille doucement. Tu portes toujours ce jean sale et ce t-shirt imbibé de spiritueux. La tâche de bave sur ton matelas te dégoûte presque autant que l’odeur de cigarette froide qui empeste tes doigts. Les traits tirés, fatigués, tu puises dans tes dernières forces pour te changer au profit d’un jogging et d’un sweat bien plus confortables. Tu te hâtes lentement dans la cuisine, histoire d’ingurgiter approximativement deux litres d’eau. Un café bien serré dans lequel tu jettes un doliprane, une commande chezpour éponger, et tu es prêt pour te caler dans ton canapé devant la rediffusion du premier bêtisier de Noël qui te tombe sous la télécommande. 2017 n’a commencé que depuis quelques heures, mais elle fait déjà bien mal à la tête. Ne te plains pas, Olivier Giroud est dans le même état que toi, mais il ne pourra pas se bidonner comme toi devant un lama qui lèche le visage d’un journaliste mal à l’aise. Dans à peine sept heures, il va devoir aller faire son métier : jouer au football.Oui, la Premier League n’en a rien à faire des fêtes de fin d’année. Ce 1janvier, en pleine après-midi, Watford et Tottenham, puis Arsenal et Crystal Palace, vont devoir s’affronter. Un vrai dilemme pour les joueurs qui vont devoir faire un terrible choix : sacrifier une belle fête entre amis et l’euphorie alcoolisante qui va avec, ou tout envoyer balader quitte à souffrir pendant 90 minutes le premier jour de la nouvelle année. Nul doute, certains choisiront la deuxième option. Mais est-il possible d’être performant sur le pré en trimbalant une gueule de bois ? Il y a quelques jours, Rio Mavuba apportait la preuve que oui en racontant une anecdote à propos du dernier match d’ Eden Hazard avec le LOSC en 2012. «"Mais qu'est-ce que tu fous là comme ça toi ?""Ouais, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi"» , a expliqué le capitaine des Dogues sur le plateau de SFR Sport.Sauf qu’ Eden Hazard est un joueur exceptionnel, qui roulait à l’époque sur un championnat devenu trop petit pour lui. 20 buts et 18 passes décisives en 38 matchs, ça en dit long sur la marge de manœuvre du mec. Mais pour un joueur lambda, il est bien plus difficile de se remettre d’une grosse cartouche. «» , tranche Jean-Jacques Menuet, médecin du sport. Mais au-delà de l’aspect musculaire, la belle biture risque d’avoir des conséquences sur le système nerveux central. «» , appuie encore le Dr Menuet.Mais que le footballeur se rassure, il existe quelques remèdes miracles pour surmonter le mal de cheveux, à base de cinq fruits et légumes par jour. «» , conseille Dr Menuet aux joueurs «» . Ne t’inquiète pas, toi, tu peux laisser tomber le bouillon de légumes et savourer ta pizza de mauvaise qualité. 2017 n'a pas fini de faire mal à la tête.