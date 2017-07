Peut-on encore croire en Januzaj ?

Après des débuts précoces et prometteurs avec Manchester United, Adnan Januzaj peine à confirmer ces dernières années. Et a choisi de quitter son club formateur pour (re)montrer son talent à la Real Sociedad.

Peu se souviennent de son tout premier but, non officiel, avec l’équipe première de Manchester United . Professionnel depuis peu, Adnan Januzaj participe à la tournée de pré-saison de juillet et se distingue contre Kitchee par un bon coup de casque qui termine au fond des filets.Trois mois plus tard, le voilà qui récidive. Dans une rencontre officielle cette fois, et de manière encore plus esthétique. Titularisé pour la première fois en Premier League, le Belge sort MU, alors mené 1-0, d’une situation galère grâce à deux gifles du pied gauche. Lui et son équipe s’imposent 2-1. Januzaj est né.La période date de 2013. Une éternité. À l’époque, Januzaj a 18 ans et vient d’être nommé joueur de l’année du club en espoir. Il faut dire que le petit bonhomme a brillé depuis son arrivée au centre de formation en 2013. «, se souvient Charni Ekangamene, lui aussi chez les jeunes de United durant cette période et qui considère Januzaj comme son frère.Plus que par ses buts ou ses passements de jambes, le natif de Bruxelles se distingue par une maturité footballistique étonnante. «, admire encore son ami.» Alors forcément, Sir Alex Ferguson , qui vient voir tous les matchs des jeunes à domicile, ne met pas longtemps à s’intéresser au gamin. Avant de prendre sa retraite, il glisse le nom de ce diamant à polir à David Moyes , son successeur. Lequel lui donnera 27 matchs de championnat, dont quinze titularisations (avec l’aide de Ryan Giggs , qui prendra sa place en cours de saison). Le temps de marquer quatre fois, d’adresser trois passes décisives et de s’ouvrir les portes de la sélection du Plat Pays.Oui, mais voilà : depuis ce cru 2013-2014, Januzaj n’a jamais réussi à retrouver ce visage si séduisant. Louis van Gaal lui fait d’abord beaucoup moins confiance (sept titularisations en 2014-2015) et ses prêts au Borussia Dortmund (159 minutes de jeu en Bundesliga) et à Sunderland (un pion) sont loin, très loin d’être convaincants. Dans un sondage proposé par le, 52% des mille supporters sondés lui adressent la note de 1/10 pour sa saison ratée (ils sont 14% à être plus conciliants et à monter la note à plus de 5). Alors, c’est quoi le problème ? Le jeune homme de 22 ans aurait-il connu la lumière trop vite, amplifiant les attentes et la pression à son encontre ? Sûrement. Aurait-il quelques problèmes d’ordre social avec ses entraîneurs ou ses partenaires ? «, assure Ekangamene.Pour le milieu de terrain qui joue aujourd’hui au Beerschot Wilrijk (deuxième division belge), le souci serait autre : «» À la Real Sociedad par exemple, où il a signé cinq ans et par lequel il a été acheté environ dix millions d’euros ?