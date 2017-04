Peut-on croire à une nouvelle remontada ?

Après la débâcle subie par le Barça au Juventus Stadium (3-0), la question est à nouveau sur toutes les lèvres : les hommes de Luis Enrique peuvent-ils concrètement refaire leur retard et passer en demi-finales ? Éléments de réponse.

L’exemple de l’ennemi

Per finire quello che abbiamo cominciato c'è un solo modo. #ItsTime To Reload #FCBJuve pic.twitter.com/99q6c5810Q — JuventusFC (@juventusfc) 17 avril 2017

À chaque fois qu’elle se produit, la planète football s’enflamme. Elle, c'est la. Elle est aussi merveilleuse pour les vainqueurs que dévastatrice pour les vaincus et ne connaît aucun équivalent émotionnel dans la vie de tous les jours. Sauf peut-être celui de perdre un ticket d'Euromillions avec les sept bons numéros du tirage, pour finir par le retrouver deux semaines plus tard dans la poche arrière de ce vieux 501. En bref, c’est tout noir, puis tout blanc. En campagne européenne, le FC Barcelone commence même à faire de la(écrite avec un "u" en catalan) sa marque de fabrique. Une défaite par deux buts d’écart ou plus à l’aller, puis une folle remontée au match retour. Les victimes européennes sont légion : Anderlecht (1979), Göteborg (1985), Dynamo Kiev (1994), Chelsea (2000), AC Milan (2013) et donc le Paris Saint-Germain (2016). Si à ce jour, la dernière citée reste la plus incroyable de toutes, le fait de rééditer une telle performance au tour suivant serait unique en son genre en C1. En retard de trois buts face à la Juve depuis la première manche (3-0), le Barça doit pourtant se confronter à cette dure réalité. Alors, possible ?Si le terme deest d’origine espagnole, c’est que le Real Madrid se trouve aussi être un connaisseur en la matière. Moins amenée à remonter de larges défaites ces temps-ci en Coupe d'Europe, excepté contre Wolfsburg l'an passé, laétait parvenue à réaliser la passe de deux lors de l’édition 1985-1986 de la Coupe UEFA. Ainsi, le Borussia Mönchengladbach (5-1, 0-4) puis l’ Inter (3-1, 1-5) s’étaient cassé les dents pour terminer le travail au Santiago Bernabé u, et le Real avait fini par aller remporter le trophée en finale. Un exemple que le Barça aimerait bien suivre, même si juste après avoir pris un 3-0 sec, Luis Enrique n’était pas dans cet état d’esprit. «» La tête un peu plus froide, Lucho revenait à la charge deux jours plus tard, considérant que laétait «» . Simple coup de bluff ou réalité ?Ancien de la maisonlors de la saison 1999-2000, Frédéric Déhu donne son avis sur cette comparaison turino-parisienne. «» Toujours est-il que si le Barça a la possibilité de passer, c’est que ce match a lieu dans son antre, le Nou Camp. Une enceinte où tous les rêves sont possibles. «, explique l'ancien capitaine du PSG » Fantomatique lors du match aller, Neymar se confiait à: «» Par sûr que la Juve l’entende de cette oreille.Depuis une semaine, les Zèbres sont sur le qui-vive. Vaincue en finale de la Ligue des champions par la bande de Luis Enrique deux ans plus tôt à Berlin, la Juve sait que l’occasion est beaucoup trop belle pour prendre sa revanche. Sa dernière défaite à l’extérieur par trois buts d’écart remonte au 9 janvier 2011, et une défaite dans le bouillant San Paolo du Napoli (3-0). Un score qui enverrait alors les deux équipes en prolongation, pour faire durer le suspense. Bien évidemment, les Turinois souhaitent éviter tout malentendu et boucler l’affaire aussi vite que possible. En cela, le cluba publié sur Twitter une vidéo dans laquelle toute la motivation piémontaise transpire à grosses gouttes. De quoi donner envie à Chiellini et consorts de sortir un nouveau match de guerrier. Sans aucun doute, il le faudra.