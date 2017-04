Petite victoire pour les Ultramarines

0

COMMUNIQUÉ OFFICIEL UB87Arrêté d'interdiction suspendu par le préfet de Nantes.Victoire partielle,place limitée Mais brèche pour la cause ! pic.twitter.com/RumuI96X66 — Brunet Florian (@FlorianBrunet78) 13 avril 2017

[...]C'est avec ces mots que les Ultramarines, collectif ultra des Girondins de Bordeaux , a annoncé ce jeudi la levée partielle de l'interdiction de déplacement qui les frappait depuis le début de semaine, à la suite d'une décision préfectorale, en marge du match contre Nantes ce dimanche à la Beaujoire.Pour rappel, les Ultramarines avaient d'ores et déjà prévu de braver l'interdiction en signe de protestation. Un appel relayé et approuvé par de nombreux groupes de supporters bordelais non ultras. Dans leur dernier communiqué, les Ultramarines se réjouissent du choix de la préfecture de revenir sur sa décision. Mais à demi-mot seulement, puisque le nombre de personnes autorisées à se déplacer est limité. Un compromis a donc été trouvé et il permettra, toujours selon les Ultramarines, de faire «» dans la lutte des «» contre les «» .Ce dimanche, ce sont donc deux groupes mythiques de l'Hexagone qui se feront face. Et on ne peut que s'en réjouir, au nom du football.