Petit Vélo, ça ne s’oublie pas

Une dynamique incroyable

Prouver, toujours prouver

Par Kevin Charnay

On joue la 79minute, et la décision est déjà faite au Parc OL. L’Olympique lyonnais mène 3-1 face à l’OM et ne peut plus être rejoint, tant les hommes de Bruno Génésio sont en totale maîtrise. L’occasion parfaite pour le technicien lyonnais de faire entrer sa nouvelle star, Memphis Depay . Histoire d’engranger de la confiance dans un gros match sans prendre de risque. Forcément, les supporters se font entendre dans le stade et offrent une véritable standing-ovation. Mais elle n’est pas pour le Néerlandais, il ne la mérite pas encore. Elle est pour celui qui sort, humblement, et tape des deux poings dans ceux de son coach. Mathieu Valbuena . Le même petit bonhomme dont certains annonçaient la mort sur Twitter il y a quelques semaines.Et c’est mérité. Car depuis la fin du mois de novembre, Valbuena est clairement le Lyonnais le plus décisif. Impliqué dans six buts lors des six derniers matchs de Ligue 1 avec quatre réalisations et deux passes décisives, Petit Vélo est d’une efficacité incroyable. Et surtout, il fait bien souvent partie des meilleurs Lyonnais dans les gros matchs. Seul buteur dans la défaite face à Paris, buteur et passeur lors de la victoire face à Monaco , il a encore sorti un match de patron ce dimanche soir. La preuve définitive qu’il ne s’agit pas seulement d’une bonne passe, mais d’un vrai retour de l’ancien Marseillais au premier plan. Si Alexandre Lacazette a été le meilleur joueur, et de loin, sur le terrain, c’est bien lui qui a débloqué la situation et qui a permis aux siens, dont l’attaquant vedette, de se libérer. Juste avant la pause, au meilleur des moments, l’ancien Marseillais fait reculer Sakai avant de revenir sur son pied droit et d’enchaîner très vite par une frappe enroulée. Un classique pour Petit Vélo. Comme un symbole, car sa carrière ressemble à un éternel recommencement.Même à 32 ans, même avec plus de 50 sélections en équipe de France dans les jambes, Mathieu Valbuena est encore condamné à prouver sa valeur. L'évincement du centre de formation de Bordeaux , les années à se prendre des coups chez les amateurs, les entraîneurs à convaincre sans cesse à Marseille , les moqueries, Knynsa, l'Euro 2012 où il n'a pas disputé une seule minute, l’affaire de la sextape, les insultes, la fête de l’Euro 2016 manquée… Voilà, entre autres, les galères et les coups durs qu’il a dû surmonter dans sa carrière. À chaque fois, il s’est relevé et a prouvé. Sans jamais se plaindre, sans jamais être aigri, à chaque fois au mental. Il y a quelques mois, une poupée à son effigie était pendue dans les travées du Vélodrome pendant que tous ses ex-coéquipiers le charcutaient sur le pré. Et ce dimanche soir, il a pris sa revanche en ouvrant le score et aurait pu avoir un geste inélégant envers le public marseillais. On l’aurait presque compris. Mais il n’a rien fait, il n’a pas célébré. Il s’est juste tu, et s’est remis au boulot, «» . Lui, contrairement à ses détracteurs, n’a pas la mémoire courte.