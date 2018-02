Petit Monaco, grands effets

Sans briller ni vraiment chercher à diriger les débats, l'AS Monaco a assuré une victoire sereine et précieuse contre Dijon (3-0). La qualité de jeu de la saison dernière est bien loin, mais l'équipe de Leonardo Jardim n'en conforte pas moins ses chances de retourner en Ligue des champions.

L'inspiration de Lemar

Les premiers pas de Pellegri

Monaco (4-5-1) : Subašić-Raggi (cap), Jemerson, Glik, Sidibé-Tielemans (Ghezzal, 79e), Fabinho, Lemar, Moutinho, Diakhaby (Rony Lopes, 61e)-Baldé Keita (Pellegri, 86e)



Dijon (4-3-3) : Reynet (cap)-Haddadi, Djilobodji, Yambéré, Rosier-Amalfitano, Abeid, Balmont (Saïd, 70e)-Sliti (85e), Tavares, Kwon (Jeannot, 60e)

La blessure musculaire de Stevan Jovetić aurait pu passer pour un mauvais présage. Mais Monaco s'est vite rassuré face à Dijon , et a donc mis provisoirement l'OM à 4 points, et l'OL à 8. De quoi rapprocher un peu plus Jardim et ses hommes d'une nouvelle qualification en Ligue des champions. Un exploit en soit quand on a vendu la moitié de son effectif à l'intersaison.Le football champagne du Monaco 2016-2017 est révolu. Avec les ventes de Bernardo Silva , Kylian Mbappé et autres Benjamin Mendy , on l'avait forcément compris. Mais l'évidence n'empêche pas moins la nostalgie de pointer quand une situation nous rappelle ce que l'on a perdu. En l'occurrence ici, une remontée de balle totalement foirée à cinq minutes de la fin du premier acte. Alors que l' ASM a un bon ballon de contre, Thomas Lemar passe à contretemps sur Fabinho , qui forcément, n'arrive pas à reprendre le ballon. Dans la foulée, Djibril Sidibé évalue mal le rebond et Monaco perd la possession. Quand l'équipe de la saison passée auraient transformé l'étincelle en action de but, celle d'aujourd'hui manque parfois cruellement d'inspiration ou de justesse technique. Ce qui sur 45 minutes, se traduit par assez peu de rythme et d'occasion asémistes, et quelques opportunités pour les visiteurs dijonnais : une frappe de peu à côté de Naim Sliti (15e), ou un tir cadré de Florent Balmont (30e), bien capté par Danijel Subašić. Heureusement pour Leonardo Jardim , son équipe est encore capable de fulgurances, rares, mais précieuses. Ici matérialisées peu avant l'heure de jeu par une ouverture lumineuses de Lemar, un débordement de patron de Sidibé, et la conclusion efficace de Baldé Keita. Suffisant pour être en tête à la pause.Il faut 25 minutes et une nouvelle accélération à l' ASM pour se mettre à l'abri. Sous la forme d'un tacle en retard de Cédric Yambéré qui écrase le coup de pied de Lemar en pleine surface. Tranquillou, Fabinho prend Baptiste Reynet à contre-pied et tue les espoirs dijonnais (69e). Entre-temps, Balmont et sa bande s'étaient pris à y croire alors que les Monégasques s'endormaient doucement, mais sûrement sur leur courte avance. D'où trois opportunités coup sur coup : un coup franc cadré, mais trop peu puissant de Kwon (53e), une claquette de Subašić sur un coup de casque de Yambéré (56e) ou encore une tête mal maîtrisée de Tavares sur un bon centre d'Haddadi (63e). Côté ASM , pas de quoi s'enflammer, à l'image de la performance discrète -très discrète- d' Adama Diakhaby , remplacé par Rony Lopes (61e). Les derniers grands événements du soir sont l'entrée de Pietro Pellegri à la place de Baldé Keita (86e), et les troisième et quatrième banderilles du soir signées Rony Lopes et Kamil Glik , quelques minutes plus tard. Monaco ne brille pas, mais Monaco ne gâche rien. Ce qui devrait suffire pour se caler dans la roue du PSG