Petit manuel à l'usage du derby lorrain

Il y a cinq mois, Nancy balayait le FC Metz à Marcel-Picot (4-0) pour le premier derby lorrain de la saison. À l'heure du retour entre ces deux villes distantes de 60 kilomètres, un petit manuel.

1

La rivalité historique

La rivalité politique

La rivalité culturelle

Youtube

La rivalité culinaire

La rivalité des tribunes

L'expertise des frères Borbiconi

Stéphane Borbiconi (Formé au FC Metz - au club de 1999 à 2001, 2002 à 2006 et 2009 à 2011)

Christophe Borbiconi (Formé à Nancy - Au club jusqu'en 1995)

Par Mathieu Rollinger et Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MR et MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

« Au départ, on était plutôt dans une égalité entre Metz, ville d’évêché, et Nancy, ville ducale. Mais dès l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Empire germanique en 1870, Nancy a changé de statut puisqu'elle est devenue frontalière et donc une vitrine pour la France. Quand Metz est redevenue française, une rivalité a commencé à réellement se formaliser. On a souvent opposé Metz l’industrieuse à Nancy la bourgeoise. À partir des années 70, la concurrence entre les universités ou le choix de Metz comme préfecture régionale en 1982 ont engendré des frustrations. On a mis la gare TGV-Lorraine pile entre les deux villes pour ne froisser personne. Aujourd’hui, reste la compétition économique et les caricatures du style «» . Sinon, la rivalité s’est nivelée, y compris dans le foot. Elle existait parce que les joueurs du cru la faisaient vivre. Il y a eu la fameuse affaire Platini, qui avait été refusé à Metz pour finalement jouer à Nancy. Avec la libéralisation du marché du foot, les joueurs viennent de partout, donc c’est une tradition qui se perpétue hors sol. »À la mairie de Nancy, on siffle tout de suite la fin de la rivalité dans un éclat de rire : «» Même son de cloche du côté de Richard Lioger, premier adjoint au maire de Metz. «, souffle l'élu.. » Bon, historiquement, les tensions politiques ont toujours été très fortes. Mais tout ça s'est aujourd'hui calmé, les deux villes ayant un poids finalement assez limité à l'échelle nationale. Richard Lioger : «» Finalement, le derby est la dernière résurgence des bisbilles entre les deux villes. Ouf.Le peintre Georges de La Tour versus Majorelle, Patricia Kaas face au grand Charlélie Couture, Helmut Fritz versus Karine Le Marchand... Qu’on se le dise, ce n’est pas dans le domaine culturel que les duels sont les plus acharnés. Seule l’architecture prête à discussion et donc au chauvinisme local. «, néglige le groupe d'électro messin Grand Blanc.» Si bien que Saint-Symphorien chante : «» Pour Grand Blanc, ces querelles sont surtout un prétexte pour se vanner entre voisins. «Côté assiette, Nancy et Metz sont obligés de se partager la quiche en deux. Difficile de se détacher d’une tarte qui représente autant l’ensemble de la région. Si le nord de la région emprunte la plupart de ses spécialités à l'Allemagne ou l’Alsace, Nancy a mieux intégré la gastronomie française. S’ils devaient partager leurs, les voisins devraient s’échanger charcutailles et saucisses en tout genre contre des plats un peu plus raffinés tels que les bouchées à la reine (en référence à Marie Leszczynska, fille du duc Stanislas). Pour finir sur une note sucrée, il y a le choix entre mirabelles arrosées de schnaps d’un côté, bergamotes et macarons de l’autre. Allez, pour honorer la mémoire de Jean-Pierre «» Coffe, on donnera le point à Nancy.