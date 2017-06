Peter Zeidler est le nouveau coach de Sochaux

FL

Peter Peter Zeidler . Un nom qui ne parle à pas grand monde mis à part les Tourangeaux, puisque l'homme en question a passé un peu plus d'une saison à la tête du Tours FC en 2011-12 - pour un bilan équilibré de 19 victoires, 13 nuls et 19 défaites en Ligue 2. Toujours est-il que l'entraîneur allemand vient d'être nommé entraîneur du FC Sochaux . Il succède ainsi à Albert Cartier , qui vient lui-même de succéder à Jean-Luc Vannuchi sur le banc du Gazélec Ajaccio Passé notamment par le FC Liefering et le Red Bull Salzbourg en Autriche Peter Zeidler entraînait cette saison le FC Sion , où il a été remplacé en avril dernier par Sébastien Fournier . Il affichait une moyenne d'1,75 point par match en 24 rencontres de championnat suisse.