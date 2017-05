Peter de Toulon

L’entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Peter Bosz, a passé trois ans à Toulon (1988-1991), quand les Varois évoluaient en Ligue 1. L’ancien milieu de terrain y a laissé une bonne impression auprès de ceux qui l’ont côtoyé sur la rade. Et aucun d’entre eux n’est vraiment surpris de retrouver l’ex-chevelu sur un banc de touche.

0

« Certains ont essayé de le dévergonder »

Entraîneur, une reconversion naturelle

Discussions régulières sur le jeu

Par Alexis Billebault

Tous propos recueillis par AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À l’époque, les images du championnat néerlandais étaient rares, Internet n’existait pas, et pour voir un joueur, il fallait se déplacer ou l’observer sur un bon vieux magnétoscope VHS. Au cours du premier semestre de l’année 1988, le Sporting Club de Toulon prépare la saison suivante avec un budget limité et l’obligation de dénicher les bonnes affaires. Rolland Courbis , installé sur le banc de touche varois depuis deux ans, reçoit l’appel d’un agent, qui lui parle de deux joueurs néerlandais. «» , se souvient le Marseillais, intéressé par le profil de celui qui deviendra l’entraîneur de l’ Ajax . «» Bref, le profil idéal dans un effectif où se côtoient quelques fortes personnalités comme Luigi Alfano Bernard Pardo, Pascal Dupraz Roger Mendy ou Joseph-Antoine Bell.Figure historique du Sporting , dont il est aujourd’hui l’entraîneur, Alfano se marre en comparant la chevelure fournie de son coéquipier de l’époque et la casquette en peau de fesse qu’arbore aujourd’hui le coach de l’ Ajax . «» Redevenu sérieux, l’ex-défenseur toulonnais se souvient d’un exemple de professionnalisme. «» Une volonté d’intégration confirmée par Courbis. «» , s’amuse un des consultants vedettes de RMC.Sur le terrain, Bosz ne déçoit pas. «(Apeldoorn, Vitesse Arnhem , RKC Waalwijk).» , intervient l’Ivoirien François Zahoui . «(1,75 m).(un but en trois saisons),» , explique l’ancien sélectionneur des Éléphants. Bosz, «» , rappelle Courbis, a une sainte horreur de la défaite. «» , rigole Alfano, jamais très loin des embrouilles.Rolland Courbis, qui a vite pigé le rôle de sa recrue dans le collectif, en fait l'un de ses cadres. «» , reprend Zahoui. «» Frédéric Meyrieu, qui n’a joué qu’une saison avec le Néerlandais (1990-1991) l’avait affronté avec Marseille. «Trois ans après son arrivée, Peter Bosz quitte Toulon pour le Feyenoord Rotterdam, où il deviendra international (8 sélections), avant de poursuivre sa carrière à JEF United Ichihara (JAP, 1996-1997 et 1999), au Hansa Rostock (1998) et au NAC Breda (1998-1999). «» , juge Alfano, qui a failli le recroiser sur la rade il y a trois ans. Aujourd’hui, Bosz entraîne l’Ajax, et cela ne surprend par Rolland Courbis. «