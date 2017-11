Peter Crouch nouveau recordman du nombre d'entrées en jeu

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mieux qu'un Supersub30.A la 73ème minute, lors du match de Stoke face à Brighton ce lundi (2-2), Peter Crouch est rentré encore un peu plus dans la légende la Premier League. L'attaquant de Stoke est en effet devenu le joueur qui est rentré le plus de fois en cours de jeu dans l'histoire du championnat anglais, avec un total de 143 entrées en jeu. Il détrône le Nigérian de Newcastle Shola Ameobi, qui s'est arrêté à 142 apparitions.Avec 104 buts en 438 matchs de Premier League, Crouch marque encore un peu plus de son empreinte le foot anglais.