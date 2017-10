Peter Crouch entre dans le livre Guinness des records

16

@petercrouch takes his place in the Guinness World Records annual. https://t.co/1REr8agb8M pic.twitter.com/eZoP78FnrI — Stoke City FC (@stokecity) 9 octobre 2017

AG

Un record de taille pour l'attaquant-girafe de Premier League. Peter Crouch a beau avoir 36 ans, il arrive encore à faire parler de lui. Déjà trois buts cette saison avec Stoke City , et une entrée dans le. Pas mal pour un vieux briscard. L'ancien international anglais a atteint le record du plus grand nombre de buts marqués de la tête. Avec 51 coups de casque, le géant de 2,03 mètres a dépassé Alan Shearer et ses 46 pions de la tête.Une récompense qui ravit l'ancien attaquant desde Liverpool : «» En même temps tout le monde n'a pas la taille d'une tour de contrôle.Une petite danse du robot pour fêter ça ?