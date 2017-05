Peter Bosz : « La finale n'a plus le même éclat »

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mercredi soir a lieu la finale de la Ligue Europa entre l' Ajax Amsterdam et Manchester United Malheureusement, l'enjeu de ce match a été dépassé par les événements tragiques survenus il y a deux jours à Manchester.Pour Peter Bosz , l'entraineur de l' Ajax , la finale n'aura plus le même éclat après le terrible attentat qui a fait 22 morts. «» a déclaré le technicienen conférence de presse.Effectivement, on a connu plus festif, comme contexte.