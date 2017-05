Pescara gratte trois points

Pescara 2-0 Palerme

Le dernier recevant l'avant-dernier.Voilà la superbe affiche que la Serie A proposait ce lundi soir. Tous deux relégués et tous deux condamnées à leur 20e et 19e place, Pescara et Palerme ont joué le jeu comme ils ont pu. Et c'est la lanterne rouge qui a fait la loi chez elle. Muric a ouvert le score de la tête au quart d'heure de jeu sur un beau débordement côté gauche de Caprari, puis Mitriță a achevé les Siciliens en fin de partie à bout portant.Avec cette troisième victoire de la saison, Pescara reste à six points de son adversaire du soir mais peut au moins se targuer de lui laisser la plus mauvaise différence de buts (-44 contre -45).