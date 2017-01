Pescara-Fiorentina reporté

0

Les vacances continuent.Après quinze jours de repos durant les fêtes de fin d'année, la Serie A reprend de plus belle à partir de ce week-end. Si les joueurs du Napoli repartent au charbon dès ce samedi, ceux de Pescara et de la Fiorentina vont pouvoir profiter de quelques jours de repos en plus. La rencontre prévue ce dimanche à Pescara a, en effet, été reportée en raison de fortes chutes de neige dans la région qui ont recouvertes de glace le terrain et les gradins du stade Adriatico. La ligue décidera ce lundi de la nouvelle date de la rencontre.Bonne nouvelle pour lesqui auraient dû faire sans leur meilleur élément, Jean-Christophe Bahebeck , blessé.