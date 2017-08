Perrin prépare le terrain avant d'affronter le PSG

26

Après un début de saison canon, Saint-Étienne va enfin pouvoir se jauger face au PSG vendredi.Spécialiste des branlées au Parc des Princes, l' ASSE a stoppé l'hémorragie l'an dernier en décrochant un beau nul (1-1) à Paris. Mais les Verts en avaient pris cinq au retour à domicile. Prudent, Loïc Perrin a donc anticipé une possible déroute ce jeudi en conférence de presse : «En bon défenseur, le capitaine stéphanois a ensuite ciblé le danger, sans se focaliser sur un certain Neymar : «» Même de Lucas , c'est dire.Óscar García devrait briser une autre tradition stéphanoise au Parc en essayant de jouer au ballon sans garer le bus devant le but.