Pérou-Colombie, un nul arrangé en cours de match ?

1

Chará entre donne les scores de et à Falcao qui en informe les Péruviens. Info confirmée à Guerrero. Pacte de non agression signé pic.twitter.com/QH9yNjY6m2 — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 11 octobre 2017

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Petits arrangements entre amis. Fini sur un score de parité qui arrange tout le monde (1-1) , le match Pérou Colombie ressemble à un «» signé entre les deux équipes, respectivement barragiste et qualifiée pour le Mondial 2018., un quotidien péruvien, en a fait une théorie crédible. Quand le Colombien Yimmi Chara remplace James Rodríguez à la 85minute, le score est déjà de 1-1 et, dans le même temps, le Brésil gagne 2-0 face au Chili . Un résultat qui arrange tout le monde et qui est connu du remplaçant colombien, qui fait parvenir l’information aux joueurs sur le terrain.Coïncidence ou non, les quelque dix dernières minutes de jeu ne verront que des hors-jeu et fautes offensives.En même temps, si on peut faire la fête tous ensemble, pourquoi s'en priver ?