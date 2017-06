Perisic joue une compétition professionnelle de beach-volley

Soccer star Ivan Perišić makes his beach volleyball Red Bull Arena debut at #PorecMajor pic.twitter.com/P820Ivsz63 — Swatch Major Series (@SwatchMajors) 30 juin 2017

Nouveau volley dans la carrière de Perisic.Quelques jours après le premier match de tennis chez les professionnels de Paulo Maldini , Ivan Perisic a lui aussi décidé de tester ses prédispositions à embrasser une carrière dans un autre sport.Associé à son compatriote Niksa Dell'Orco, le joueur de l'Inter Milan représentait hier son pays au Porec major Event, une compétition de beach-volley qui se déroulait toute la semaine en Croatie. Opposé à une paire brésilienne engagée aux derniers Jeux Olympiques, Ivan Perisic a constaté qu'il était plus efficace pour déborder sur son côté gauche. Résultat, une défaite sèche en deux sets. Même refrain face à un duo américain lors du second match de poule.Mais pas de quoi abattre le bon Ivan : «» , a-t-il expliqué dans des propos repris par leJeanne et Ivan.