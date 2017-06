Percuté par un scooter, il rattrape le chauffard grâce à ses coéquipiers

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'esprit d'équipe.Si certaines équipes partent en stage de pré-saison pour renforcer la cohésion du groupe, le FC Utrecht n'en a visiblement pas besoin. Les joueurs du club hollandais viennent de démontrer un état d'esprit remarquable, après l'accident d'un des leurs.Ramon Leeuwin, taulier de la défense d'Utrecht, a été renversé par un scooter en sortant du centre d'entraînement du club. Un accident qui a envoyé le défenseur de 29 ans au centre médical universitaire de la ville, et qui pourrait le priver de la reprise du championnat le 11 août. Mais selon le, ses coéquipiers auraient rattrapé et neutralisé le chauffard, et ce jusqu'à l'arrivée des secours.