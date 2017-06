Per Mertesacker pense à la retraite

TP

La der de Per ?Mertesacker a révélé qu'il pensait prendre sa retraite et qu'il était actuellement en négociations pour rester au club comme membre du staff. Le défenseur central a connu une campagne 2016-2017 galère à cause d'une blessure en genou. La finale de FA Cup contre Chelsea le week-end dernier était son premier match comme titulaire depuis plus d'un an. Ce pourrait être également le dernier match de sa carrière professionnelle. Il reconnaît ne plus pouvoir respecter les exigences du football moderne.» , a t-il déclaré à Sport1. «» .Sans Per et sans reproches.