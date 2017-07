Pepe termine à Beşiktaş

FC

Pas de Paris-Saint Germain, pas de Ligue 1, mais finalement Beşiktaş. Pepe a choisi, et ce sera la Turquie . Celui qui évoluait au Real Madrid depuis 2007 et qui était en fin de contrat a signé pour le Beşiktaş Istanbul. Après avoir quasiment tout gagné avec le club espagnol, le défenseur portugais de 34 ans a réalisé une saison en demi-teinte et a terminé sur le banc des remplaçants.Et dire qu'il faisait partie des meilleurs arrières centraux du monde il y a un an...