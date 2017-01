Pepe, le crève-coeur madrilène

Grand artisan de l’année 2016 merengue, le défenseur central portugais pourrait changer d’air à l’été prochain. Seul joueur en fin de contrat de la Casa Blanca, il hésite entre les offres pécuniaires de Chine et la volonté de Zidane de le conserver. Le Real, lui aussi, s’interroge sur le bien-fondé de conserver un joueur aux bientôt 34 printemps.

Chien de garde de Mourinho, agneau d'Ancelotti

Zidane : « Il a écrit l’histoire de ce club »

Par Robin Delorme

Deux par deux. Présent au Japon bien que blessé, Pepe y complète sa série de deux breloques dorées par compétition remportée sous le maillot merengue. Ainsi, en plus de ses deux Liga, deux Ligues des Champions, deux Coupes du Roi, deux Supercoupes d’ Espagne et deux Supercoupes d’Europe, le défenseur central portugais compte désormais deux Mondiaux des Clubs. Un palmarès qui affiche salle comble, donc, mais qui pourrait ne plus grossir en mai prochain. Car, Asie toujours, le natif de Maceio semble sur le point d’accepter une offre faramineuse venue de Chine : dix millions d’euros la saison pour un bail d’au moins deux exercices. À six mois de la fin de son contrat avec le Real Madrid , il peut d’ores et déjà commencer à préparer ses cliques et ses claques. Un départ qui serait vécu comme un camouflet pour un Zinédine Zidane - militant principal pour sa prolongation au sein de la Casa Blanca - qui se retrouve bien seul face à sa direction. C’est qu’à bientôt 34 ans, Pepe n’a plus la confiance de Florentino Pérez et ses sbires qui lui préféreraient la jeunesse de Jesus Vallejo, actuellement en prêt à Francfort . Une page s’apprête à se tourner au Santiago Bernabé u.Ni Espagnol, ni Madrilène, ni formé au club, Képler Laveran Lima Ferreira n'en reste pas moins un joueur qui occupe une place particulière dans les coeurs madrilènes. Depuis bientôt une décennie, il occupe l’axe de l’arrière-garde blanche. Une longévité à faire pâlir les Pavon et autres Woodgate pour celui qui, dès son arrivée, interroge pourtant toute la nébuleuse du Santiago- Bernabé u. Recruté contre un pactole dépassant les 30 millions d’euros, il truste d’abord les unes des quotidiens pour son appartenance à un fond d’investissements, ce qui ajoute un zeste de polémique à l’opération. Et comme un problème n’arrive jamais seul, il se distingue sur les prés par un comportement à la limite du supportable. Point d’orgue de cette mauvaise adaptation, il disjoncte lors d’une réception de Getafe et se mue en psychopathe. Un épisode qui, en plus d’une lourde suspension, lui vaut une réputation de boucher. «» , plaide-t-il, à raison, sur les ondes de la Cadena Cope.Dès lors, le sanguin portugais entame une seconde carrière au Real Madrid qu’officialise José Mourinho lors de son départ à l’été 2013. Car chien de garde du Pepe devient l’agneau de Carlo Ancelotti . Pourtant, mis au ban lors de la fin de règne de son compatriote lusitanien, la faute à un soutien public envers Iker Casillas , il pense plier les gaules et quitter la capitale castillane. «éclaircit l’entraîneur italien lors de son premier exercice sur le banc madrilène.» De fait, il devient le défenseur central le plus propre de l’effectif merengue, que ce soit en terme de fautes ou de cartons reçus. C’est bien simple, depuis le départ de Mourinho, Pepe n’a écopé que de 26 biscottes jaunes et n’a pas été expulsé la moindre fois. Plus que de tenir les comparaisons avec les Sergio Ramos et autres Varane, Pepe devient l’élément central de l’assise défensive madrilène.Surtout, comme l’évoque Ancelotti, Pepe tient un rôle d’éducateur avec les jeunes Varane et Nacho . Des scènes répétées à chaque séance auxquelles assiste Zinédine Zidane , alors adjoint de Don Carletto, et qu’il espère voir se répéter encore un an et demi, au moins, avec le jeune Jesus Vallejo. Révélation de la Bundesliga avec l’ Eintracht Francfort , où il est prêté pour cet exercice, l’ancien de Saragosse est appelé à prendre la relève du Portugais au sein du Real Madrid . Un souhait partagé par l’entraineur et sa direction, à la différence près que Florentino Pérez et son entourage ne souhaitent pas prolonger Pepe que pour un petit exercice. Même si le Marseillais fait le nécessaire pour draguer son poulain - «» -, il devrait rapidement être confronté à la décision irrévocable de son président qui compte sur le quatuor Ramos-Varane- Nacho -Vallejo pour la saison prochaine. Le compte à rebours de son départ semble déjà avoir commencé. Dommage, après une décennie de succès, ce qui ne devrait empêcher l’international portugais de décupler son salaire en partant vers la Chine