Pep Guardiola lance son propre chant après la qualif'

Pep Guardiola. Not only a world class manager but a world class conductor too pic.twitter.com/W1KXL0fBQu — Transfer Related (@TransferRelated) 19 décembre 2017

Un vrai chef d'orchestre.En ce moment, difficile de trouver plus fort que le Manchester City de Pep Guardiola. Malmenés à Leicester en quart de final de League Cup, lesse sont finalement imposés aux tirs aux buts, décrochant leur billet pour le dernier carré. À la fin de la rencontre, Guardiola est allé saluer les supporters comme à son habitude, et a décidé de se lâcher. L'ancien coach du Barça a lui-même lancé son chant avec les supporters, se muant partiellement en véritable chef d'orchestre.Coach de talent et chef d'orchestre accompli. C'est donc ça, la fameuse polyvalence voulue par Pôle Emploi.