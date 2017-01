Pep Guardiola emmène ses joueurs au cinéma

0

JD

Pas besoin de faire du parapente ou du rafting pour un team-building réussi. Souvent, les choses les plus simples sont les meilleures.Pep Guardiola a surpris tout le monde ce mercredi en emmenant son équipe voir la comédie musicaledans un cinéma de Manchester. Le film, qui réunit entre autres Emma Stone et Ryan Gosling, raconte le destin d'une actrice/serveuse et d'un pianiste de Los Angeles. Tous les deux rêvent d'un destin fait de gloire et de paillettes. Était-ce pour attendrir ses joueurs qui caracolent seuls en tête du classement des cartons rouges depuis le début de la saison ? Ou pour leur faire passer un message comme quoi tout est possible dans la vie, rapport à la récente mauvaise série desen championnat (quatre défaites sur les huit derniers matchs) ?Quoiqu'il en soit, on imagine le calvaire du fan du Manchester United qui avait aussi opté pour cette séance.