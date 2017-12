Pep Guardiola à fond sur Virgil van Dijk ?

531

Pep Guardiola va-t-il apporter de l’eau au moulin de José Mourinho Mardi, en conférence de presse, le Portugais de Manchester United accusait son homologue espagnol de Manchester City d’acheter des latéraux aussi chers que des attaquants.Ce qui, sur le papier, n’est pas totalement faux quand on regarde certains transferts effectués par lesl’été dernier : Benjamin Mendy pour 57,5 millions, Kyle Walker pour 51 millions, Danilo pour 30 millions... En 2016-2017, déjà, Guardiola s’était fait remarquer en recrutant John Stones , le défenseur central qui jouait alors pour Everton , pour près de 56 millions d’euros.Ce matin, la presse anglaise, dont le, se fait l’écho de l’intérêt de Manchester City pour un autre défenseur central : Virgil van Dijk , le Néerlandais de 26 ans qui évolue à Southampton . Très convoité, notamment par Liverpool Chelsea et Barcelone, Virgil van Dijk pourrait finalement leur mettre une disquette et rejoindre l’escouade de Guardiola – qui cherchait déjà un autre défenseur central l’été dernier. Et comme l’argent tombe du ciel à Manchester City, on parle d’une somme comprise entre 60 et 70 millions d’euros pour faire céder Southampton.Une belle somme qui aurait sans doute permis à José Mourinho de se dégoter un petit attaquant supplémentaire sur le marché des transferts.