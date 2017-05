Pellegrino quitte Alavès

TP

Alavès va devoir se trouver un nouveau coach. Récent finaliste malheureux de la Coupe du Roi (défaite 3-1 contre le Barça), Alavès perd en plus son coach, Mauricio Pellegrino . Arrivé l'été dernier, il avait signé pour une année (plus une en option). Alavès a rempli ses objectifs cette saison, le club basque a terminé dans la première partie de tableau (9) et a réalisé un excellent parcours en Coupe.» , a déclaré Pellegrino. «Selon plusieurs médias espagnols, il aurait décidé de rentrer chez lui, en Argentine, pour des raisons familiales. À moins que ce ne soit les sirènes du FC Séville qui l'attirent, lui qui fait partie des entraîneurs pressentis à la tête du club andalou la saison prochaine.San Pellegrino.