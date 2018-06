Pellegrino nouveau coach de Leganés

SB

Du Pellegrino pour Leganés.Après de longues négociations, Leganés tient enfin son nouvel entraîneur en la personne de Mauricio Pellegrino . L'ancien technicien de Southampton s'est engagé pour seulement un an avec le 17de Liga. L’entraîneur argentin succède ainsi à Asier Garitano , qui a pris la direction de la Real Sociedad, après cinq ans passés au club.En tant que joueur, Pellegrino est passé par le Barça (1998-1999) et Liverpool (2005), où il évoluait au poste de défenseur. Il est surtout bien connu à Valence, puisqu'il y a non seulement joué durant six saisons (1999-2005), mais aussi démarré sa carrière d'entraîneur en 2012 avant d'être démis de ses fonctions à la mi-saison. À Sunderland, la succession de Claude Puel fut difficile et s'est également terminée par un limogeage à deux mois de la fin du championnat alors que lesétaient 17au classement.D'où le contrat d'un an.