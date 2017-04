Pelizzoli : « Je n’aurais jamais dû aller en Russie »

Portier de la dernière Atalanta capable de lutter pour l’Europe et de la Roma de Capello vice-championne d’Italie 2004, Ivan Pelizzoli était considéré comme un des futurs grands gardiens italiens avant de perdre progressivement pied. On le retrouve aujourd’hui à Piacenza en Lega Pro.

Propos recueillis par Valentin Pauluzzi

Tout à fait. Ce sont les deux clubs qui m’ont le plus marqué. J’ai été formé à l’ Atalanta et c’est là-bas que j’ai été lancé dans le football de haut niveau, tandis que la Roma m’a fait vivre quatre années inoubliables.On était jeunes, on a eu une baisse de régime qui était avant tout physiologique et cela ne nous a même pas permis d’aller en Coupe de l’UEFA. Cette fois, il ne faut pas se louper, le match contre la Roma, mais aussi celui contre la Juve seront fondamentaux pour rester dans la course. Je suis toujours l’ Atalanta de très près, tout comme la Roma d’ailleurs.C’est Capello lui-même qui m’a voulu. Cet été-là, beaucoup de portiers ont été transférés, Buffon est passé de Parme à la Juve, Toldo de la Fiorentina à l’ Inter , moi à la Roma et ainsi de suite. Cette dernière cherchait un titulaire ou un remplaçant. On a été mis en concurrence dès le début avec Francesco Antonioli, d’ailleurs, c’est moi qui suis aligné lors de la victoire de la Supercoupe qu’on a gagné contre la Fiorentina, puis ensuite les quatre premiers matchs de championnat. Mais on avait mal débuté et je payais le passage dans un grand club. Antonioli a donc rejoué et très bien d’ailleurs. La saison suivante, on se partage le championnat, et la troisième, je deviens titulaire.J’ai reçu la «» pour la défense la plus imperméable d’Europe. Le mérite revenait à tout le monde, c’était une équipe formée et faite pour gagner, le problème c’est qu’on est tombé sur le Milan qui a gagné les deux confrontations directes. C’est vraiment ça qui a fait la différence, peut-être qu’on n’a pas tenu la pression.J’ai enchaîné sur les J.O à Athènes où on gagne la médaille de bronze. Quand je reviens à Rome, on avait changé de coach, Prandelli ayant dû s’en aller pour un problème familial, ça a été une année catastrophique pour toute l’équipe et dans ce cas, le gardien est un des premiers accusés. En outre, j’ai subi des blessures qui m’ont toujours conditionné, je n’étais jamais à 100 %.À la fin de cette saison, la Roma m’a dit de rester, mais pour être remplaçant, ça ne me disait rien, je suis donc allé à la Reggina où j’ai joué deux ans en Serie A. Peut-être que si j’étais resté dans la capitale, j’aurais joué, mais avec les « si » hein...Eh non... le problème c’est que seule, elle me voulait vraiment, je serais allé volontiers au Milan, à l’Inter, la Fiorentina ou l’Udinese, or, une seule saison négative a suffi pour faire oublier mes précédentes prestations...J'ai beaucoup appris et apprécié la vie, Moscou étant une ville fantastique, mais pour le foot, ce n’était pas ça. Le niveau n’était pas très élevé, c’est un style très différent, j’ai mis du temps à entrer dans leurs mécanismes. J’ai attendu quatre, cinq mois pour jouer, j’ai été aligné pendant un an, puis on m’a exclu du groupe pro pendant six mois sans explications. Et je me suis pété l’épaule par-dessus tout. Il n’y avait rien qui allait.Ça oui, ça a bloqué ma carrière, ça me l’a même coupée nete. Je n’avais pourtant que 27 ans.Oui, je me suis entraîné l’an passé avec la Grumellese, une équipe de Serie D, je ne les remercierai jamais assez, car cela m’a permis de rester en forme et de signer à Vicenza en mars. Rebelote cette saison où j’étais vraiment sur le point de prendre ma retraite, si Piacenza m’avait appelé en décembre plutôt qu’en novembre, c’était trop tard. J’avais décidé de commencer à suivre les cours pour devenir entraîneur des gardiens.L’envie de jouer ! Sans cela, je ne me serais pas entraîné quatre mois à -5 degrés sur un synthétique à 18h...Pour les autres peut-être, mais moi je reste tranquille, humble, je bosse et je me mets au niveau, aussi parce que physiquement j’étais en retard. Ici, le club est très suivi par les supporters, ils ont fait la Serie A et Serie B. Puis j’ai trouvé un groupe fantastique avec des bons joueurs et surtout des bons gars. D’ailleur,s il y a un Français, Anthony Taugourdeau, c’est un super joueur, je ne comprends pas pourquoi il joue seulement en Lega Pro, il mérite au moins la Serie B.Je n’aurais jamais dû aller à l’étranger, mais tout le reste, je l’ai toujours fait à 100 % en m’impliquant à fond, je ne pouvais pas faire autrement. Avec Pescara en Serie A, je fais un beau championnat, si bien que l’Udinese me voulait, mais on n’a pas voulu me faire partir et l’année d’après, j’ai fini à la Virtus Entella parce que plus personne ne me voulait. Mais je ne peux pas me plaindre, j’ai fait ma petite carrière, j’ai joué avec des top players et dans des grands stades.Je le répète, la seule chose que je n’aurais pas dû faire, c’est aller en Russie . Ailleurs à l’étranger ok, en Angleterre , en France , mais pas dans un championnat mineur.Ce n'est pas qu’on a souffert, on a été à la fois chanceux et malchanceux d’avoir un monstre comme Gigi. En, il n’y a que lui qui jouait, même pendant les amicaux, mais à l’entraînement, on apprenait énormément. C’est le top à son poste depuis 25 ans, et c’est le numéro un sur et en dehors du terrain.Oui, à Pescara et Padova où on a alterné au poste de titulaire. C’est un gardien très fiable, un bon gars, mais très malchanceux, il a déjà eu trois grosses blessures, deux fois les ligaments du genou et une fois l’épaule. Le connaissant, je pense qu’il redeviendra à son niveau, mais ce sera compliqué d’être plus fort.Non, mais juste parce que je n’ai jamais pris le temps de renouveler mon visa !