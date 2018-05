Le roi Yohann Pelé

Homme du match côté marseillais, Yohann Pelé continue de surprendre et a permis aux siens de se qualifier pour une finale de Coupe d'Europe.

2

Héros du soir

Profession : numéro 2

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La prolongation a débuté depuis maintenant quatre minutes. Les Marseillais sont baladés, bousculés, essoufflés. Mais ils ont surtout terriblement besoin d’être rassurés. Une espèce de grosse accolade que seuls les bras d’un gardien de but peuvent donner. Sur un corner botté par Valon Berisha , Ćaleta-Car s’élève plus haut que tout le monde et claque sa tête. Yohann Pelé semble légèrement pris à contre-pied, mais il se couche très rapidement pour sortir le ballon de la main droite. L’arrêt réflexe est aussi spectaculaire qu’exceptionnellement important. Une vraie parade de classe mondiale. L’OM finira par inscrire le but de la qualification par l’intermédiaire de Rolando . Tout ça parce que les hommes de Rudi Garcia ont été rassurés au bon moment par Yohann Pelé.Avec un jeu au pied parfois dangereux et des ballons captés de manière aléatoire, l'ancien Manceau a pourtant souvent été catalogué comme un gardien peu fiable. En quarts de finale aller contre Leipzig, le gardien numéro 2 de l’OM était fautif sur le but de Timo Werner . Suffisant pour qu’une partie des supporters marseillais remettent en cause sa capacité à suppléer Steve Mandanda . Pourtant, depuis qu’il est arrivé sur la Canebière en 2015, l’Albatros assure l’intérim de fort belle manière à chaque fois. La saison dernière, lorsque Steve Mandanda allait perdre un an de sa carrière à Crystal Palace , Pelé installait ses 196 centimètres dans les cages de l’OM avec l’étiquette de numéro 1. Résultat : une grosse saison et un record desur la saison avec 18 matchs sans encaisser le moindre but. Cette saison, Mandanda est revenu au bercail, et l’ancien portier de Toulouse a repris sa place sur le banc sans rechigner. Tout en étant prêt à en sortir à tout moment. Blessé deux fois cette saison, Mandanda a laissé, malgré lui, pas mal de temps de jeu à son collègue. Résultat : l’OM n’a perdu qu’une fois en Ligue 1 cette saison avec lui (contre Paris).En Ligue Europa, l’importance de Pelé cette saison est encore plus grande, puisqu'il a pris part à une large partie de la campagne européenne. Sur les seize matchs de l’OM en C3 cette saison, Pelé en a joué sept. Et encore, quatre des neuf rencontres disputées par Mandanda étaient lors des tours préliminaires. Si l’OM vient de décrocher un billet pour une finale de Coupe d’Europe, c’est grâce à ses deux gardiens. Et pourtant, si Mandanda revient à temps pour pouvoir disputer la finale, ce sera bel et bien lui qui sera titularisé. Car Yohann Pelé connaît sa place et le fait mieux que quiconque. Si Yohann Pelé a brillé sous la lumière de Salzbourg, il sait aussi faire le bonheur de son employeur quand il se trouve dans l'ombre.