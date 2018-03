Pedro sort les Blues du traquenard

Leicester (4-4-2) : Schmeichel - Simpson (Diabaté, 106e), Morgan (c), Maguire, Chilwell - Mahrez, Iborra (Silva, 106e), Ndidi, Albrighton (Gray, 115e) - Iheanacho (Okazaki, 68e), Vardy. Entraîneur : Claude Puel.



Chelsea (3-4-3) : Caballero - Azpilicueta (c), Christensen (Cahill 101e), Rudiger - Moses, Kanté, Bakayoko (Fàbregas, 46e), Alonso - Willian (Pedro, 92e), Morata (Giroud, 106e), Hazard. Entraîneur : Antonio Conte.

JB

Même quand Leo Messi ne traîne pas dans les parages , lesbégaient. Mais sans passer à la trappe pour cette fois.Sur la route de Wembley, les hommes de Conte ont difficilement écarté Leicester après prolongations, avec notamment la tronche gominée d'Álvaro Morata et les grands compas de Tiémoué Bakayoko de retour dans le onze : lea cédé sa place à la mi-temps, alors que l'Espagnol a bien cru faire basculer la rencontre.Sur le billard quadrillé du King Power Stadium, la première alerte est signée Albrighton (3), avant une deuxième de Ndidi (20). À l'autre bout du carré vert, Morata frappe sur Schmeichel (27) puis tente l'impossible (32). L'Espagnol trouve finalement l'inspiration avant l'entracte d'une finition « Henryesque » - à savoir un plat du pied droit décroisé - après un gros taf de Willian et ses jambes de feu (42).Le deuxième acte voit Mahrez dévisser une offrande de Caballero (46) et un Vardy laissé totalement libre foirer sa tête au point de penalty (53). Mahrez fait amprs de Marcos Alonso sa chose, et à la suite d'un débordement du Fennec, Vardy finit par égaliser à bout portant dans une partie de billard (76). L'attaquant desa la dalle et manque de terrasser une deuxième fois le portier argentin (83), Morata passant lui aussi à coté du doublé face à un Schmeichel inspiré (87).La demi-heure supplémentaire est fermée et indécise, mais Pedro , entré en jeu moins de dix minutes plus tôt, se faufile entre les défenseurs deset surgit face au gardien danois sur un centre de Kanté pour faire frémir les filets, compostant enfin le ticket pour les demies. Les troupes de Claude Puel , elles, n'arrivent pas à conclure sur un ballon chaud dans les seize mètres (107), puis Kanté est contré par Albrighton au moment de plier la partie (110). Dans la douleur, les coéquipiers d' Olivier Giroud s'en sortent, et le coup de sifflet final demeure un gros soulagement. Comme Tottenham , comme United, Chelsea se console donc comme il peut de sa semaine européenne déprimante, alors que dans le même temps Southampton a éteint le frisson Wigan (0-2) grâce à des pions de Pierre-Emile Højbjerg et Cédric Soares Le dernier carré de la Cup a plutôt fière allure.