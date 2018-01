Pedretti, l'appel du banc

Empêtrée à la 16e place de la Ligue 2, l'ASNL reçoit Lyon en Coupe de France sur son terrain ce samedi. Un match particulier pour Benoît Pedretti, passé par l'OL pendant la saison 2005-2006. Plus aussi fringant que par le passé, le milieu de 37 piges compense sa perte d'influence sur le pré en s'imposant comme le relais prioritaire du technicien nancéien, Vincent Hognon. Tout en préparant soigneusement sa fin de carrière, alors que l'ancien Sochalien songe à devenir lui-même entraîneur dans les années à venir.

132

Nancy Lyon Coupe de France

Grande gueule lorraine

« On a besoin que ces jeunes prennent le relais »

Entraîneur en devenir

Par Adrien Candau

Propos de Benoît Pedretti issus de L'Est républicain.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En apparence, la saison actuelle de Benoît Pedretti peut être condensée en 232 minutes de jeu. Soit le temps qu'il a passé sur le pré lors de l'exercice en cours. La faute à une blessure au genou, qui l'a éloigné des terrains jusqu'à début novembre. Mais aussi aux 37 printemps de l'ancien Marseillais, qui limitent inévitablement son champ d'action. Qu'importe : du côté de Nancy , Pedretti est devenu bien plus qu'un simple homme de terrain.En Lorraine, le milieu relayeur a su gagner un poids légitime, après avoir largement participé à faire monter l' ASNL en Ligue 1 en 2015-2016, avant que les Nancéiens ne redescendent à l'échelon inférieur la saison suivante. Notamment à cause d'une seconde partie de saison catastrophique. De quoi inciter Pedretti à tirer la sonnette d'alarme dès cet été, alors qu'il vient de s'engager à poursuivre une saison supplémentaire avec le club lorrain : «Des craintes qui s'avèrent parfaitement fondées : fin août, Pablo Correa , qui dirige le groupe depuis 2013, est remercié alors que ses poulains n'ont pas remporté un seul match après cinq journées. Et si Pedretti est alors confiné à l'infirmerie, il ne se prive pas de dire tout haut ce que certains au club pensent tout bas, assumant un rôle de grande gueule mobilisatrice qui lui sied naturellement. «» Les jeunes justement, constituent l'un des chevaux de bataille de l'entraîneur lorrain, Vincent Hognon , dont le vestiaire est partagé entre des cadres en fin de parcours (Hadji, Chrétien, Yahia et Pedretti ont tous entre 33 et 37 ans) et des jeunes loups encore en pleine phase d'apprentissage : «Ce qui tombe plutôt bien, puisque Pedretti semble vouloir placer la fin de sa carrière de joueur sous le signe de la transmission. Quitte à passer moins de temps sur le pré : «» Ou encore à piquer l’ego des jeunes talents lorrains, qu'il aimerait voir chiper la place des anciens sur le terrain, alors que Youssouf Hadji, du haut de ses 37 ans, est encore le meilleur buteur du club cette saison : «Pendant sa convalescence prolongée du début de saison, Pedretti a aussi pu travailler de pair avec Vincent Hognon sur l'analyse tactique des matchs de l'ASNL. «» Car l'implication grandissante de l'ex-Auxerrois dans la vie de groupe reflète aussi ses ambitions futures, alors que le nom de Pedretti avait même circulé pour remplacer Pablo Correa à la suite du licenciement de l'Uruguayen.Tentant, mais encore trop tôt au goût du principal intéressé : «» En attendant, Pedretti renouera l'espace d'une soirée avec son passé, en foulant peut-être le pré quelques minutes face à l'OL ce samedi. Même si, quoi qu'il arrive, l'ancien Sochalien est plutôt du genre à regarder devant lui. Et vers le banc de touche, où il se verrait sans doute bien hurler des consignes à ses coéquipiers nancéiens, dans un futur pas si lointain.