+ Entretiens

Joseba Beloki Sa chute dans la descente de La Rochette sur le Tour 2003 appartient malgré lui à la légende du cyclisme. Le Basque revient sur ce jour où tout bascula pour sa carrière, et raconte aussi l’avant et l’après, entre éloge de la souffrance et de la classe ouvrière.

Sean Kelly Dans les années 1980, l’Irlande offre au vélo deux champions d’exception. Il y avait Stephen Roche pour le général et Sean Kelly le chasseur de classiques. Discussion avec un homme qui n’a jamais perdu son bon sens paysan.

Julian Alaphilippe Il ne sera pas sur le Tour cet été et collectionne les places d’honneur, mais il est peut-être le Français à suivre ces prochaines années. Armée, bals populaires, vacances au camping et goût pour l’attaque, Julian raconte.