Pazzini signe à Levante

à la conquête de l' Espagne De moins en moins sur le pré avec le Hellas, Giampaolo Pazzini change d'air et s'en va respirer celui de Valence. L'ancien du Milan et de la Samp' est prêté jusqu'à la fin de la saison à Levante , seizième de Liga, qui ne possède que deux points d'avance sur la zone de relégation.Une nouvelle mission maintien qui colle parfaitement aux capacités de Pazzini, qui a marqué 143 buts en 442 matchs pros aux quatre coins de la Botte !Allez, Levante n'a plus qu'à convaincre Cassano pour recréer le duo des merveilles.