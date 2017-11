Pays-Bas : Dick Advocaat va quitter son poste

AG

Existe-t-il un poste plus dur que celui de sélectionneur des Pays-Bas ?Depuis cette troisième place au Mondial 2014, on peut effectivement se poser la question. Le dernier en date, Dick Advocaat , a annoncé ce mercredi qu'il allait quitter lesaprès la non-qualification pour le Mondial 2018 en Russie.Le Néerlandais de 70 ans, arrivé à la tête des Pays-Bas en mai dernier, a donc essuyé un nouvel échec pour une sélection qui n'avait pas non plus participé à l'Euro 2016. Advocaat a déclaré qu'il se retirerait après les deux matchs amicaux face à l'Écosse et la Roumanie.Qui veut prendre sa place ?