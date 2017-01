Payet exclu du groupe Whatsapp de West Ham

0

La galère continue pour Dimitri Payet West Ham . Chaque seconde qui passe isole un peu plus l'international français du reste du club londonien.Les joueurs de West Ham, qui se servent du réseau social WhatsApp pour communiquer, ont organisé une sortie tous ensemble dans un restaurant. Certains joueurs ont ouvertement indiqué à Payet qu'il n’était pas le bienvenu. L'ancien (et futur ?) Marseillais n'a pas eu le temps de répondre, James Collins Pedro Obiang et le capitaine Mark Noble ayant pris la décision de le virer du groupe.Une seule solution s'offre désormais à Payet : Deliveroo.