Payet, grand seigneur.Auteur d'une feinte dévastatrice qui a foudroyé le genou d' Alexandre Oukidja , le gardien strasbourgeois, sur le second but marseillais mardi soir, l'international français n'en a pas rajouté à la fin du match, bien au contraire.Touché au niveau du ligament du genou droit, le portier alsacien pourrait être absent plusieurs semaines. Et Payet espère que cette indisponibilité sera courte : «Un nouveau coup dur pour le RCS, qui a déjà perdu son gardien titulaire Kamara au mois de décembre.C'est au tour de qui d'aller aux cages ?