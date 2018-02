Paulinho, l'homme de Londres

Depuis son départ de Tottenham pour la Chine en 2015, Paulinho garde un mauvais souvenir de Londres. Pour le déplacement du FC Barcelone à Chelsea, le Brésilien va pourtant devoir fouler à nouveau le sol londonien. Et prouver que l'Angleterre a eu tort de lui cracher dessus.

Pire recrue de l’histoire de Tottenham

Le flop sous Pochettino

« C’était le moment de partir »

Par Antoine Donnarieix

Propos de Paulinho issus de The Guardian

À Londres, les débuts de semaine de novembre sont rarement propices à autre chose qu'à la déprime. Le mardi 14 novembre 2017 ne déroge pas à la règle. Point culminant de ce cafard ambiant, un match de foot à Wembley, qui accouche d'un désolant 0-0 entre l’ Angleterre et le Brésil . Il n'y a qu'une personne qui a le droit de sourire ce jour-là et elle s'appelle José Paulo Bezerra Maciel Júnior . Plus connu sous le nom de Paulinho , le milieu de terrain de latient là une petite revanche sur un passé récent. Deux ans et demi plus tôt, il était quasiment chassé vers la Chine par Tottenham , où les critiques les plus lourdes doutaient de sa légitimité de footballeur professionnel. Une époque à laquelle il fallait avoir de l'imagination pour deviner que Paulinho allait devenir l'homme qui a rééquilibré le jeu du FC Barcelone , où il est arrivé cet hiver en provenance de Guangzhou contre un chèque de 40 millions d'euros.» Des amis, Paulinho a eu le temps de s’en faire au sein du vestiaire londonien de 2013 à 2015, où son investissement n’a jamais été remis en cause. En revanche, les fans desfurent beaucoup moins agréables au moment d’élire le plus mauvais joueur du club toutes époques confondues, en mars 2017. Malgré ses 38 capes internationales, c’est bien Paulinho qui récolte le sésame. Le joueur évolue alors dans le championnat chinois et souffre d'une étiquette de mercenaire à la recherche d’un gros salaire.» Pourquoi ? Parce que le Paulinho de 2015 était devenu l’ombre du Paulinho de 2013. Arrivé au club par le désir ardent d’André Villas-Boas en juillet de l’année précédant la Coupe du monde au Brésil , le milieu de terrainsubit le licenciement de son coach comme une grande claque six mois plus tard. Après une lourde défaite à White Hart Lane contre Liverpool , où Paulinho est exclu au cours de ce cauchemar (0-5), l’heure est au changement. Tim Sherwood remplace AVB. Tottenham termine sixième, Paulinho joue toujours, mais sa situation va s’assombrir dès l’intersaison.Rentré du Brésil après avoir subi un traumatisme psychologique contre l’ Allemagne au Mondial 2014 (1-7), Paulinho retrouve une équipe où le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino dessine son onze de départ, teste ses forces en présence. Si Petit Paul avait débuté 28 rencontres lors de l’exercice 2013-2014 de Premier League, il n'est titularisé que trois fois en championnat la saison suivante. «Placé en ailier gauche, le joueur, qui se considère comme un box-to-box, est utilisé en second choix dans la tête du technicien argentin. «"Cette position n’est pas la mienne, mais si vous voulez, je peux y jouer quand même."» Trop habitué au banc des remplaçants, le paria sent que le vent vient de prendre un tournant définitif en Angleterre L’heure d’emprunter une porte de sortie est donc arrivée, qu’elle soit grande ou petite. «"Nous allons voir et attendre si tu reçois une offre.""OK, la carrière de Paulinho est terminée." » Stamford Bridge est un drôle de cimetière.