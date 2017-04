Paulinho expulsé de Chine pour avoir posé avec une pornstar ?

730

Après le triplé, le doublé pour Paulinho Triple buteur avec la sélection brésilienne fin mars face à l' Uruguay Paulinho s'est illustré d'une autre manière cette semaine. Le milieu du Guangzhou Evergrande a pris la pose avec Tsukasa Aoi, star de porno japonaise, dans le cadre d'une campagne promotionnelle pour une société de paris.Problème, le porno et les paris sont officiellement interdits en Chine Paulinho a donc commis une double infraction et va devoir répondre de sa « faute » devant son club et les autorités. Pour une simple photo, le Brésilien se retrouve menacé d'expulsion !Si jamais Paulinho se fait expulser de Chine , il peut toujours venir en Ligue 1, où il pourra faire autant de photos qu'il veut avec Katsumi.