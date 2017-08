Paulinho et la perte de l'ADN Barça

Paulinho et sa réputation de boucher débarquent au Barça. En provenance de Chine et pour 40 millions d'euros. C'est officiellement la fin du monde. Ou en tout cas la fin d'une certaine idée du Barça, qui a décidé que la quatrième recrue la plus onéreuse de son histoire allait être un homme qui avait été élu pire joueur de l'histoire de Tottenham par les fans des Spurs.