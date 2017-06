Paulinho de la Chine vers Barcelone ?

NG

Et si le championnat chinois devenait un tremplin vers les plus grosses écuries européennes ?Arrivé en provenance de Tottenham il y a deux ans et demi, Paulinho marche sur l'empire du milieu avec le Guangzhou Evergrande. Avec déjà deux titres de champion au compteur, celui qui s'est révélé au Corinthians scintille également tous les deux mois sous la tunique jaune brésilienne.Des performances qui ne sont pas passées inaperçues en Europe, jusqu'à susciter l'intérêt de Barcelone. Mais l'opération ne s'annonce pas comme une partie de plaisir pour le Barça. En effet, le quotidienfait sa Une du jour avec le montant de la clause du milieu de terrain brésilien. Le Barca devrait en effet débourser quarante millions pour avoir une chance d'attirer Paulinho dans ses filets.Un autre élément pourrait rendre le transfert compliqué selon Luis Felipe Scolari : «Busquets appréciera.