Paul Robinson rend les gants

Le 4 mars dernier, Swansea se donnait un peu d'air dans la course au maintien en dominant Burnley (3-2). Un match qui n'était pas destiné à faire date dans l'histoire du football britannique, mais qui sera désormais considéré comme le dernier disputé par Paul Robinson , le gardien aux 41 sélections avec les. Alors qu'il évoluait chez lescomme doublure de Tom Heaton , l'international anglais de 37 ans a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à cause de ses «» . Paul Robinson avait débuté sa carrière en 1998 avec Leeds et a ensuite défendu les cages de Tottenham et Blackburn avant de débarquer à Burnley en 2015. Il aura, tout au long de sa vie de footballeur, alterné le bon et le moins bon. On retiendra notamment ses boulettes monumentales, ou encore son but incroyable contre Watford Traduit en français, Paul Robinson peut se dire « Ali Ahamada » ou « Mickaël Landreau » .